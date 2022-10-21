Юбилей на сцене: творческий путь народной артистки Елены Санаевой

На ее счету десятки ролей в театре и кино

Сегодня отмечает юбилей народная артистка России Елена Санаева. Конечно, как и всегда, на сцене. Образы, созданные актрисой, знает и любит не одно поколение зрителей. За 50 с лишним лет, отданных актерской профессии, Санаева сыграла десятки ролей в кино и театре.

Автографы, улыбки, цветы. Елена Санаева воспринимает их настолько естественно и тепло, что каждый раз - диву даёшься. В родном театре она любима. И хоть гримёрка у Елены Санаевой совсем крошечная, каждый выход на сцену для неё - большое событие. Настраивается так сосредоточенно, что ничто и никто отвлечь не в силах. Юбилей народная артистка сегодня отмечать не собирается. Приглашает всех в гости в ноябре.

"Я не буду никакого юбилея праздновать. Не то настроение. Но такой - творческий отчет, так скажем", - сказала народная артистка России.

Первые роли в кино она получила через год после выпускного в ГИТИСе. Отец - знаменитый актёр Всеволод Санаев - ценил успехи красавицы-дочери, снимавшейся у самого Шукшина. Радовался и её выбору, и таланту.

Съемочная площадка изменила всю её жизнь. Фильм "Докер" подарил встречу с Роланом Быковым. Через год он сделал ей предложение. И больше не отпускал. Режиссёры разводили руками: Санаева - только его актриса. Этот выдающийся тандем лишь однажды превратился в трио.

В пронзительном фильме "Чучело" была задействована вся семья, включая сына - Павла. Талант Елены Санаевой границ не знает. Именно она создала образ самой эксцентричной лисы Алисы в истории. Она с блеском может сыграть даже нечто неосязаемое.

По глазам видно - народная артистка жалеет, что сейчас сказочных ролей нет. Она верит в лучшее, благодарит судьбу за каждый прожитый день и собирается написать свою книгу.

"Я собрала три ящика в столе и три коробки - материалов для книги. Для книги, которую я для себя внутренне назвала "Частная жизнь". Мне кажется, что из таких частных жизней состоит эпоха, состоит время", - рассказала Елена Санаева.

Она выходит на сцену с книгой Ролана Быкова в руках, и зал замирает. Ни декораций, ни грима. Только любовь к тому, кто написал эти стихи. И к тем, кто умеет их слышать.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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