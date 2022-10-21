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Пленные раскрыли систему управления украинской армией

08:17
  • пятница
  • 21 октября 2022

Киев оказался к этому неспособен

Киев неспособен управлять украинской армией, в этом убеждены его зарубежные партнеры. Все управление ВСУ возлагалось на западных генералов, рассказали украинские военнопленные.

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"Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам", — сказал взятый в плен старшина разведроты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич.

Находящийся в заключении майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко признал, что инструкторы из США и Великобритании уже в 2016 году обучали украинских военных вести боевые действия в городах. Притом, что в то время предполагалось урегулировать ситуацию мирными средствами - на основе Минских соглашений, передает РИА Новости.

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