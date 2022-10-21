Маск восхитился шуткой Медведева об отставке Лиз Трасс

Миллиардер назвал шутку хорошим троллингом

Илон Маск оценил шутку Дмитрия Медведева об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Накануне замглавы Совета безопасности России написал в своем Twitter: "Пока-пока, Лиз Трасс, мои поздравления салату латук". Это отсылка к шуточному соревнованию между британским премьером и салатом латук. Жителям королевства предлагалось делать ставки, кто из них дольше продержится.

"Довольно хороший троллинг, если быть честным", — написал Илон Маск под постом Дмитрия Медведева.

Лиз Трасс подала в отставку 20 октября. Она занимала пост премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории королевства.

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