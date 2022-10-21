Число жертв удара ВСУ по переправе в Херсоне возросло до четырех

Среди пострадавших - дети и журналисты

Возросло число погибших в результате ночного удара украинской армии по гражданской переправе в Херсоне. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре человека.

"Мне известно про четверых погибших", - сказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире программы "Соловьев Live".

Ранее сообщалось о гибели двух человек. Еще десять человек пострадали, в числе раненых – дети и журналисты. Минувшей ночью украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. 11 снарядов уничтожила система ПВО.

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