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Власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе

08:53
  • пятница
  • 21 октября 2022

Жителей призвали к предельной осторожности

Взрывы гремят с утра 21 октября в Харькове. Об ударах по областному центру сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.  Информацию позже подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Прилеты" по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения", - написал Терехов в Telegram.

Мэр призвал жителей города к предельной осторожности. Степень разрушений и есть ли пострадавшие в результате обстрела выясняют сейчас спасатели. ВС России наносит удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Целями становятся объекты энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране.

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