Киев обвинили в использовании запрещенных методов войны

По переправе в Херсоне ударили кассетными боеприпасами

Удар по гражданской переправе в Херсоне украинские войска нанесли кассетными боеприпасами - для большего числа жертв. Киев использует запрещенные методы войны, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Эти методы войны - запрещенные. Стрелять по мирной гражданской переправе осколочными снарядами - это не просто кощунство. Это еще раз говорит, что нацисты требуют жертв и Украина является заложником этой всей ситуации", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".

ВСУ обстреляли гражданскую переправу в Херсоне в ночь на пятницу. Украинские войска применили кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта. Пострадали десять человек, в их числе дети, четыре человека погибли.

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