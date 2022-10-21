Колоссальные потери ВСУ: что сейчас происходит на Херсонском фронте

Возможны диверсии со стороны Киева

Города и поселки Донбасса всю минувшую ночь и это утро - под непрерывными ударами ВСУ. Ракетами "Хаймарс" националисты обстреляли Лисичанск, Рубежное и Троицкое в ЛНР. Снаряды натовского калибра рвались в Донецке и Александровке. Мишенью для радикалов неизменно становятся гражданские объекты. Но особо циничные, запрещенные методы ведения боевых действий киевские боевики применили в Херсоне, атаковав переправу, по которой мирные люди покидают город.

Почти всю ночь в Херсоне не смолкала канонада. Системы ПВО вели плотный огонь по ракетам, выпущенным националистами из установок "Хаймарс". ВСУ прицельно били по мостам, соединяющим правый и левый берега Днепра, паромной переправе и катерам, на которых мирных жителей эвакуируют в безопасные районы.

11 снарядов российские зенитные комплексы перехватили еще в воздухе. Один упал и взорвался рядом с парковкой, где собирались люди. 4 человека погибли. Как минимум 13 ранены. Среди пострадавших есть и дети. Другой налет совершен на поселок Брянка. Разбиты магазины. Повреждены жилые дома. Несколько осколков буквально прошили маршрутку. Водитель микроавтобуса от полученных ран скончался на месте.

На поиск огневых точек ВСУ, откуда велись обстрелы, вылетают штурмовые вертолеты. Места расположения батарей националистов установлены. Ка-52 заходит на боевой курс и открывает шквальный огонь.

Во время воздушного рейда уничтожены расчеты реактивных установок и опорный пункт. Укрыться националисты не успели. Не помогли им отбить атаку вертолетчиков и американские "Стингеры". Пилоты уже хорошо знают, как уворачиваться от ответных выстрелов.

Херсонский фронт сейчас самый сложный на всей линии соприкосновения. Несмотря на колоссальные потери, ВСУ стягивает в область резервы. Готовится к еще одной, возможно, решающей для киевского режима попытке прорыва. Собирает силы под Николаевым. Именно по этому участку, где националисты формируют плацдарм, сегодня наносят удары оперативно-тактические комплексы "Искандер"

Ракета уходит к цели. Через час агентура подтвердит - мощные взрывы прогремели на западных окраинах Херсонской области. Точное попадание в крупный арсенал, где ВСУ прятали гаубицы М-777 и боеприпасы. Дивизион меняет позицию и готовится к новому залпу. Ракета в боевом положении. Готова к пуску. Вторая часть боевого задания - ликвидировать транспортную развязку, по которой ВСУ из Европы получает вооружения.

Националисты, чтобы облегчить себе наступление на Херсон, планируют взорвать Каховскую ГЭС. И затопить часть города. Сегодня пришла уточняющая информация. Возможно, для масштабной диверсии Киев применит морские мины, которые сбросят в реку выше по течению. Спецслужбы проверяют и сведения о том, что для атаки на плотину диверсанты могут использовать подводные дроны, изготовленные в одной из европейских стран.

В Донбассе продолжаются упорные бои за Авдеевку. На этом отрезке российские военные уверено наступают. Как и в Артемовске. Боевики сдают квартал за кварталом и отходят к центру. Пытаются закрепиться. Но их позиции в упор расстреливают танки. Сегодня российским спецназовцам удалось захватить еще два опорных пункта националистов. Из радиоперехватов стало ясно: только за последние сутки националисты в Артемовске потеряли убитыми более 40 человек.

На направлениях возможного контрнаступления ВСУ в Донбассе военные создают мощную линию обороны. Тяжелые грейдеры выкапывают глубокие траншеи. По всей протяженности выставлены противотанковые бетонные заграждения. Этот укрепрайон объединит тыловые позиции российских войск в Луганской и Донецкой республиках. От Светлодарска до Кременной и Лисичанска. А общая протяженность рубежа более 200 километров.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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