Польша вынашивает планы по разделу Украины

Об этом пишут некоторые СМИ

Лидеры ЕС не смогли утвердить новый пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом. Дискуссии шли 10 часов, но результат - всего лишь рекомендации о доработке проекта. В военном плане Брюссель опасается, что поток финансовой помощи Украине со стороны США может иссякнуть. Деньги идут на закупку оружия. Аналогичные опасения - и у американских демократов.

На встрече с избирателями в Питтсбурге Байден, как всегда, пафосно рассуждал о величии Америки. И о том, что он собирается предпринять, чтобы США и дальше сохраняли лидерство по всем фронтам. Правда, и в этот раз не обошлось без конфуза. Закончив свое выступление, американский президент снова заблудился на сцене.

Мелодия, которую заиграл оркестр, пришлась кстати и добавила всей этой ситуации дополнительной комичности. Чего, конечно, не скажешь о новостях из США, которые касаются Украины. Явно предчувствуя поражение на предстоящих промежуточных выборах, конгрессмены-демократы торопятся принять очередной пакет военной помощи Киеву. Его объем, по данным телеканала NBC, составит порядка 50 миллиардов долларов.

"Конгрессмены США намерены выделить Украине крупный пакет финансовой помощи в размере 50 млрд долларов, которого бы хватило на весь следующий год. Конгрессмены-демократы боятся, что после ноябрьских выборов уже не смогут помогать Киеву, и спешат как можно скорее выдать ему как можно больше денег", - пишут СМИ.

Впрочем, деньги эти условные. Речь, прежде всего, идет об оружии, не прерывать поставки которого, по данным издания "Ньюсвик", комитет по разведке палаты представителей Конгресса буквально умолял глава офиса украинского президента Ермак. В ответ от Киева требуют новых наступлений, одно из которых вот-вот начнется на херсонском направлении. Правда, шансов на успех, по данным экспертов, тут гораздо меньше, чем в Харьковской области.

На случай провала киевский режим подготовил "план Б", который предполагает подрыв дамбы Каховской ГЭС. Несмотря на катастрофические последствия этого шага, Киев готов на него пойти, как всегда заявив, что это сделали сами русские. Зеленский уже об этом так и говорит.

Впрочем, люди на этой территории заботят Зеленского в последнюю очередь. Если вообще заботят, в чем есть большие сомнения, учитывая бесконечные обстрелы мирных городов и поселков. У многих экспертов складывается впечатление, что с юго-востоком Украины Киев мысленно уже попрощался. Как, впрочем, и с западом. О планах Варшавы взять его под своё крыло польская пресса пишет уже открыто.

"Дальнейший сценарий нам более или менее ясен. Россия восстанавливает свои исторические земли и становится на шаг ближе к восточной границе ЕС и НАТО. И тогда польское правительство принимает историческое решение о введении миротворческого контингента, а точнее – польской армии, на территории Западной Украины. Под любым предлогом (или просто подкупив население, которое к тому времени устанет слушать холодной зимой бесконечные пустые обещания своего правительства). На этих территориях могут быть проведены референдум о присоединении к Польше. На фоне таких масштабных и значимых событий граничащие с Украиной государства также получат свою долю исторических земель, а может, и немного больше", - пишут СМИ.

Впрочем, самой Польше еще предстоит пережить предстоящую зиму. Как и другим европейским государствам, которые постепенно погружаются в пучину энергетического кризиса. Спасибо за это они могут сказать своим мудрым политикам, выполняющим все приказы США. Там же уже смакуют кадры из европейских столиц, прогнозируя дальнейшую деградацию.

"Вот оно, недовольство, взгляните: десятки тысяч людей протестуют в Париже. По всей Франции закрываются школы, не ходят поезда. Протестующие требуют существенного повышения заработных плат. В Великобритании работники транспортной сферы грозят устроить забастовку на следующей неделе, равно как и учителя. Работники не могут позволить себе использовать необходимое количество энергии. По всей Европе цены на энергоносители так высоки, что заводы готовятся к приостановке производств", - заявил ведущий Fox News Стюарт Варни.

Отправиться в будущее и увидеть, как это все будет на практике, вполне легко. Достаточно взглянуть на Украину, где свет теперь экономят даже телеканалы, вещая при свечах.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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