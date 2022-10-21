Египет потребовал от Британского музея и Лувра вернуть древние артефакты

Петицию египтологов уже подписали более 10 тысяч человек

Каир требует от Лувра и Британского музея вернуть уникальные артефакты. Их незаконно вывезли из Египта - попросту украли - в эпоху колониализма. Страна уже несколько лет ведёт кампанию по возвращению шедевров. В зарубежных хранилищах их десятки тысяч. Европейских музейщиков призывают на деле доказать приверженность широко разрекламированным западным ценностям и желание исправить исторические ошибки.

Самый загадочный зал Лондонского музея. Сотни египетских артефактов выставили в преддверии празднования 200-летия с момента расшифровки плиты Розеттского камня. Когда-то его символы считались магическими. Эта выставка проходит как раз в то время, когда археологи из Каира требуют от Британии вернуть камень. Захи Хавас – бывший министр туризма – запустил петицию, в которой указывает, что артефакты, которые хранятся в европейских музеях, украдены.

Хавас, углубляясь в историю страны пирамид, говорит, что, когда Египет находился под контролем французов и англичан, его разграбили. Многие древности были незаконно вывезены.

"Египетскими представителями была согласована передача 22 объектов британцам. И среди них был и Розеттский камень. Конечно, мы неоднозначно можем говорить, что все это произошло, когда шел военный конфликт и тут есть свои неопределенности", - говорит куратор Британского музея Илона Регулски.

Один из артефактов – Дендерский Зодиак - сейчас хранится в Лувре. Ученые называют его единственной полной картой древнего неба. Именно по ней позднее построили современные астрономические системы. Путешествие египетских артефактов по всему миру проходило в древние времена сложно – иногда в пути делали по несколько остановок. Но суть одна: все когда-то должно вернуться на свое место. Петицию египтологов уже подписали более 10 тысяч человек.

"Это первый случай участия общественности в том, чтобы заставить государства действовать от имени народа. Что это не просто просьба правительства, это просьба людей. Я уверена, что все эти артефакты в итоге вернут, потому что есть этический кодекс музеев. Это лишь вопрос времени", - отметила сотрудник Колледжа археологии и культурного наследия Египта Моника Ханна.

Но вот только Франция и Британия пока молчат. Культурно-значимые объекты из сотен мест по всему миру сегодня стоят на полках в музеях как трофеи колониального прошлого. В Лондоне ссылаются на государственную защиту этих объектов – закон 1983 года. И хоть сейчас говорят о внесении поправок спустя почти 40 лет, по каким-то причинам этот процесс затягивается.

Эксперты утверждают: топовые мировые музеи боятся остаться ни с чем. Большинство коллекций в европейских культурных сокровищницах – награбленное. Лувр, который в год посещает 10 миллионов человек, показывает миру объекты культурного наследия Индии, Греции. Огромные деньги перестанут поступать в бюджет страны. Вспомнить стоит недавнюю историю с экс-директором парижского музея. Жан Люка Мартинеса обвинили в мошенничестве при приобретении археологических ценностей. Он скрыл происхождение произведений, полученных преступным путем. Французские следователи подозревают, что дело Мартинеса не единственное и Лувр хранит еще сотни таких артефактов.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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