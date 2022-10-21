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Из Сирии на родину вернулись 38 российских детей

14:45
  • пятница
  • 21 октября 2022

Всем им проведут полное медицинское обследование

В пятницу утром 38 российских детей вернулись из Сирии на родину. Самолёт с маленькими пассажирами приземлился на подмосковном аэродроме "Чкаловский", сообщает "ТВ Центр".

Ребят доставили в один из федеральных медицинских центров, где им проведут полное обследование. После этого передадут родственникам. Специалисты помогут с оформлением всех необходимых документов. Детям и принявшим их семьям будут оказывать всестороннюю помощь и поддержку. В ближайшее время из сирийских приютов и лагерей беженцев будет вывезено ещё около 140 ребят, статус которых установлен и родственные связи подтверждены.

"Много внимания мы уделяем именно социальной, психологической, медицинской реабилитации детей, интеграции собственно в общество, в том числе и социокультурной. Отдельный блок - это образование, потому что ребятишки по уровню образования не соответствуют своему возрасту, и поэтому сейчас будет индивидуальный маршрут прорабатываться, чтобы они могли наравне со сверстниками через какое-то время уже учиться", - рассказала Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка.

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