Силовики установили контроль за режимом экономии электричества на Украине

Нарушителям, как минимум, отключают свет

Сводные мобильные бригады с участием сотрудников полиции патрулируют улицы Кривого Рога. Нарушителей правил экономного потребления энергии, установленных украинскими властями, будут полностью отключать от энергоснабжения, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Подчеркиваю: исключений не будет ни для кого. Сейчас эти рабочие группы работают и могу сказать - отключено уже 17 объектов бизнеса. От себя могу добавить, что отношение к владельцам этих объектов и их руководителям будет соответствующим", - заявил Вилкул.

Ограничение поставок электроэнергии введено по всей Украине 20 октября. В офисе Зеленского призвали жителей всех регионов минимизировать использование электроэнергии с 7.00 до 23.00 - предупредив, что иначе веерных отключений не избежать, передает РИА Новости.

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