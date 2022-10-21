"Увидимся в Москве": Медведев пригласил Маска на День Победы

Миллиардер поинтересовался ходом СВО
Дмитрий Медведев продолжил переписку в Twitter с Илоном Маском. Ранее американский миллиардер спросил у замглавы Совбеза, как обстоят дела на бахмутском направлении на Украине.
"Увидимся в Москве в День Победы", - написал в ответ Дмитрий Медведев.
Ранее Маск оценил шутку Медведева об отставке Лиз Трасс. Комментируя ее уход, замглавы Совбеза поздравил салат латук с победой. Это отсылка к шуточному соревнованию между британским премьером и салатом латук. Жителям королевства предлагалось делать ставки, кто из них дольше продержится.
"Хороший троллинг, если быть честным", — написал Маск.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"