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Бизнес Маска решили проверить на соответствие интересам нацбезопасности

10:40
  • пятница
  • 21 октября 2022

Вашингтон обеспокоили угрозы прекратить финансирование Starlink на Украине

Деятельность американского предпринимателя Илона Маска проверят на предмет соответствия интересам национальной безопасности США. Такую возможность рассматривают в администрации президента Джо Байдена.

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Власти США, в частности, утверждают, что предложения Маска по мирному урегулированию украинского конфликта выгодны руководству России. Но главное – в Вашингтоне обеспокоены угрозами предпринимателя прекратить обслуживание спутниковой системы связи Starlink на Украине, а также намерениями вместе с группой международных инвесторов приобрести социальную сеть "Твиттер", пишет Bloomberg.

По данным агентства, администрацию Байдена тревожат и политические взгляды Маска, которые "становятся все более пророссийскими". Вашингтон намерен привлечь к проверке Комитет по иностранным инвестициям в США. Формальным поводом для этого могут использовать тот факт, что предприниматель намерен приобрести компанию Twitter совместно с инвесторами из Саудовской Аравии, Китая и Катара.

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