Бизнес Маска решили проверить на соответствие интересам нацбезопасности

Вашингтон обеспокоили угрозы прекратить финансирование Starlink на Украине

Деятельность американского предпринимателя Илона Маска проверят на предмет соответствия интересам национальной безопасности США. Такую возможность рассматривают в администрации президента Джо Байдена.

Власти США, в частности, утверждают, что предложения Маска по мирному урегулированию украинского конфликта выгодны руководству России. Но главное – в Вашингтоне обеспокоены угрозами предпринимателя прекратить обслуживание спутниковой системы связи Starlink на Украине, а также намерениями вместе с группой международных инвесторов приобрести социальную сеть "Твиттер", пишет Bloomberg.

По данным агентства, администрацию Байдена тревожат и политические взгляды Маска, которые "становятся все более пророссийскими". Вашингтон намерен привлечь к проверке Комитет по иностранным инвестициям в США. Формальным поводом для этого могут использовать тот факт, что предприниматель намерен приобрести компанию Twitter совместно с инвесторами из Саудовской Аравии, Китая и Катара.

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