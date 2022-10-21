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Мишустин призвал коллег по ЕАЭС создавать совместные предприятия

11:20
  • пятница
  • 21 октября 2022

Углубление промышленной кооперации – одна из основных задач

Создание странами Евразийского экономического союза совместных предприятий в стратегически важных и высокотехнологичных отраслях – одна из ключевых задач объединения, убежден премьер-министр России. По словам Михаила Мишустина, система финансирования таких проектов - с использованием механизма субсидирования процентной ставки по кредитам - будет способствовать технологическому развитию всех государств - членов ЕАЭС.

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"Бизнес наших стран умеет эффективно сотрудничать - на основе новых соглашений, формируются кооперационные цепочки. Вводятся в эксплуатацию новые предприятия. И таких примеров должно становиться больше. Для этого надо стимулировать создание совместных компаний", - заявил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета.

Российский премьер подчеркнул важность участия в каждом кооперационном проекте как минимум трех государств евразийской "пятерки". Такой подход позволит гарантированно обеспечить доступ малых экономик к разработке новых технологий, приводит слова Мишустина ТАСС.

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