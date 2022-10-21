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Площадь пожара на складе в подмосковном Ногинске достигла 5 тысяч квадратов

11:09
  • пятница
  • 21 октября 2022

Горит ангар на территории технопарка "Успенский"

Почти 5 тысяч квадратных метров охватило пламя на складе технопарка "Успенский" в Ногинске Московской области. Пожарные пытаются локализовать возгорание.

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"На 58-м км Горьковского шоссе горит складское помещение на территории "Ногинск-Технопарка", — приводит сообщение пресс-службы МЧС России РИА Новости.

Как сообщается, здание принадлежит компании ООО "Ресурс". Небо над технопарком заволокло густым серым дымом. Данные о пострадавших пока не поступали.  

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