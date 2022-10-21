С коронавирусом в России госпитализированы 1413 человек

Заболел 9761 человек

За сутки в России госпитализированы 1413 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 21 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 9761 новый случай заражения. Выздоровели за сутки 15672 человека, скончались 93 пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21354915 случаев заболевания, зарегистрировано 389359 летальных исходов.

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