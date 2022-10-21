ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число возвращенных домой мобилизованных россиян достигло 10 тысяч

11:56
  • пятница
  • 21 октября 2022

По каждому случаю проводится разбирательство

Частичная мобилизация в Петербурге идет успешно, в соответствии с плановым заданием. При этом в целом по стране вернулись домой по разным причинам около 10 тысяч мобилизованных россиян, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Военное положение и нужды мобилизации: главное из заявлений Путина на Совбезе
Песков прокомментировал сроки указа о завершении частичной мобилизации

"На сегодняшний день вернули по стране почти 10 тысяч человек по разным причинам... Безусловно, такие случаи есть, по ним проводится разбирательство, и конечно, человека будут возвращать ", - сказал Картаполов журналистам после встречи с волонтерами "Единой России" в Петербурге.

По указу президента России Владимира Путина с 21 сентября в стране идет частичная мобилизация. Как пояснили в Минобороны, она необходима для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В общей сложности призываются 300 тысяч человек, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.