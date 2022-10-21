Число возвращенных домой мобилизованных россиян достигло 10 тысяч

По каждому случаю проводится разбирательство

Частичная мобилизация в Петербурге идет успешно, в соответствии с плановым заданием. При этом в целом по стране вернулись домой по разным причинам около 10 тысяч мобилизованных россиян, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"На сегодняшний день вернули по стране почти 10 тысяч человек по разным причинам... Безусловно, такие случаи есть, по ним проводится разбирательство, и конечно, человека будут возвращать ", - сказал Картаполов журналистам после встречи с волонтерами "Единой России" в Петербурге.

По указу президента России Владимира Путина с 21 сентября в стране идет частичная мобилизация. Как пояснили в Минобороны, она необходима для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В общей сложности призываются 300 тысяч человек, передает РИА Новости.

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