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Мишустин распределил новые обязанности между своими заместителями

12:44
  • пятница
  • 21 октября 2022

За искусственный интеллект будет отвечать Чернышенко

Председатель правительства России распределил новые обязанности между своими заместителями. Михаил Мишустин назначил кураторов высокотехнологичных направлений в различных отраслях экономики.

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Вице-премьер Татьяна Голикова будет курировать ускоренное развитие генетических технологий. Заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров займется технологиями новых материалов и веществ. Куратором развития сквозных технологий и перспективных космических систем и сервисов назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает сайт кабмина.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко займется вопросами развития искусственного интеллекта, перспективных сетей мобильной связи, квантовых вычислений и коммуникаций. Он же отвественный за новое индустриальное программное обеспечение и коммуникационные интернет-технологии. А вице-премьер Александр Новак назначен куратором таких направлений, как системы накопления энергии, технологии передачи электроэнергии, а также развитие водородной энергетики на основе природного газа и атомной энергии.

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