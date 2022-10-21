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Собянин поздравил сотрудников московского ОМОН "Авангард" с 35-летием

14:58
  • пятница
  • 21 октября 2022

Отличившимся сотрудникам вручили награды

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников московского ОМОН "Авангард" Росгвардии с 35-летием. Глава города вместе с генералом армии Виктором Золотовым сегодня посетил торжественную церемонию, приуроченную к этой дате.

Память сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга, почтили в мемориальном комплексе "Свеча памяти". Росгвардейцы зажгли Вечный огонь. Для этого частицу пламени доставили с Поклонной горы.

Также собравшиеся возложили цветы к памятнику и почтили погибших минутой молчания. Мэрия Москвы передала в ОМОН "Авангард" несколько единиц техники, предназначенной для выполнения специальных задач. Наиболее отличившимся сотрудникам вручили награды и почетные грамоты.

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