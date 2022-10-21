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В Москве прошел Форум российской идентичности

14:49
  • пятница
  • 21 октября 2022

Состоялись практические сессии и дискуссии с экспертами

Гастрономический фестиваль, лекции и мастер-классы, дискуссии с экспертами - в Москве состоялся Форум российской идентичности. Площадка для продвижения уникальной культуры народов России. Участники обменивались идеями, как сохранить и развить наши ценности и самобытность.

Форум российской идентичности показывает многообразие русской культуры и искусства. Молодежные лидеры и эксперты науки и образования собираются вместе, чтобы обсудить сохранение и развитие культурных ценностей различных народов России.

"Мы видим то, что на место западных героев комиксов вполне могут конкурировать наши современные, но уже в традиционной упаковке. Мы видим, с каким интересом студенты помещают свои работы, связанные с национальным костюмом, национальными традициями", - рассказал заместитель министра науки и образования Петр Кучеренко.

Форум организован Российским государственным университетом имени Косыгина при поддержке Министерства науки и высшего образования. "У нас существует идентичность моды, идентичность культуры, идентичность искусства, экономическая идентичность. Но российская идентичность - это истоки нашего рождения. Они дают такие простые понятия, как семья, как родина и очень важно молодежи сегодня это знать, понимать", - отметил Валерий Белгородский, ректор РГУ им. А.Н. Косыгина.

Одним из интереснейших событий форума стала презентация цифрового музея имени Вячеслава Зайцева. Модельер - пример для молодежи, создавший русский культурный "код в моде". Студенты продолжают идеи своего учителя. На форуме представлены и их работы: костюмы, живопись и фотографии, посвященные традициям и новейшим достижениям в сфере российской науки и искусства.

На форуме прошли практические сессии и дискуссии с экспертами, модное дефиле, театрализованные представления и национальный гастрономический фестиваль, посвященные единой теме - российской идентичности.

Елена Сахно, Владимир Черных, "ТВ Центр".

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