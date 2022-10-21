В Ивантеевке мужчина натравливает бойцовского пса на дворняжек

Хозяин породистого терьера на просьбы не реагирует

Мужчина натравливает бойцовского пса на дворовых собак. Такое видео засняли очевидцы в одном из дворов в подмосковной Ивантеевке. По их данных, пострадали не меньше домашних животных и десятки бродячих собак. На просьбы прекратить безобразие мужчина никак не реагирует. Есть ли возможность урезонить хулигана?

Это не случайная схватка двух собак на улице. Мужчина, который держит рыжего пса на поводке, специально натравил своего питомца на бродячего пса. Порода-то бойцовская, говорит он, чего зря пропадать природной закалке.

На поводке – американский стаффордширский терьер - распространённая бойцовая порода. Очень умное и хорошо дрессируемое животное. Если его регулярно тренировать, то расправиться с собакой даже вдвое больше него сможет в считанные минуты. Установить личность хозяина пса должны помочь полицейские, которым местные жители направили уже не одно заявление.

Не иначе как жестокое обращение с животными эти поступки соседи назвать не могут. По их подсчётам, пострадали уже не меньше четырёх домашних животных и десятки бродячих собак. Просьбы, крики и угрозы очевидцев хозяина породистого терьера никак не задевают.

Мужчина даже не реагирует. По словам местных жителей, от зубов этого агрессивного пса погиб йоркширский терьер на глазах его хозяина – маленького мальчика, когда тот вышел с ним на прогулку. Ребёнок до сих пор переживает потерю. Чтобы резонансную историю подвергнуть большей огласке, жильцы даже составили петицию. В полиции ответили, что состава преступления в этих деяниях не находят. Адвокаты уверены - уже слишком много печальных фактов, очевидцев и доказательств, чтобы реакция от правоохранительных органов последовала незамедлительно.

"Совершенно чётко в действиях этого мужчины просматривается состав уголовно наказуемого деяния, как минимум жестокое обращение с животными. Если есть факт, что он этой собакой угрожал людям, опять же, есть практика и в отношении таких действий – привлечение к уголовной ответственности, там уже состав хулиганство", - пояснил адвокат Алексей Михальчик.

Наказание за нападение домашними питомцами на других животных или людей должно быть намного жёстче, считают и в Госдуме. Поэтому депутаты готовят законопроект, после которого нерадивым собаководам больше не захочется снимать намордник со своих агрессивных друзей.

"Мы в кодекс административных правонарушений внесли поправку, в соответствие с которой за так называемые покусы, то есть натравил животное и оно кого-то покусало, будут установлены ещё и штрафы в дополнение ко всем этим нормам в размере до 200 тысяч рублей", - сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Жители Ивантеевки своих питомцев пока держат на коротком поводке. Дом, где живёт хозяин стаффордширского терьера, обходят стороной. Детей гулять с собаками тоже не отпускают. И надеются, что в этом вопросе разберётся полиция, причём, в самое ближайшее время.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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