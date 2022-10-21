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Появились подробности аварии с участием "Газели" в Коммунарке

15:02
  • пятница
  • 21 октября 2022

ДТП произошло накануне

Здоровью мальчика, который попал под колёса грузовой "Газели" в Коммунарке, ничего не угрожает. Авария произошла накануне вечером на Бачуринской улице. Момент зафиксировала камера наблюдения.

Видно, что люди начинают переходить дорогу, но одного из пешеходов задевает машина. Позже в соцсетях появились сообщения, что женщина увидела, как "Газель" на большой скорости мчится на детей.

Она попыталась схватить двух мальчиков, которые шли рядом, одного удержала, а другого, своего сына - не успела. Ребенок получил ушиб стопы. Ему оказана медицинская помощь, он уже дома.

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