Выставка работ Александра Иванова открылась в Третьяковской галерее

Она называется "На пути к храму"
В пятницу в Третьяковской галерее открылась выставка великого русского художника Александра Иванова "На пути к храму".
Редкие наброски, рисунки на сюжеты из Ветхого Завета - эти темы для творчества Иванова были основными. На выставке можно увидеть графику к знаменитому циклу "Библейские эскизы", а также к неосуществлённому запрестольному образу, который художник создавал для Храма Христа Спасителя.
Галерея обладает феноменальным графическим наследием Александра Иванова - более 700 листов и около 40 альбомов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"