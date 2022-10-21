Выставка работ Александра Иванова открылась в Третьяковской галерее

Она называется "На пути к храму"

В пятницу в Третьяковской галерее открылась выставка великого русского художника Александра Иванова "На пути к храму".

Редкие наброски, рисунки на сюжеты из Ветхого Завета - эти темы для творчества Иванова были основными. На выставке можно увидеть графику к знаменитому циклу "Библейские эскизы", а также к неосуществлённому запрестольному образу, который художник создавал для Храма Христа Спасителя.

Галерея обладает феноменальным графическим наследием Александра Иванова - более 700 листов и около 40 альбомов.

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