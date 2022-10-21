Медведя Грома из ЛНР эвакуировали в Московский зоопарк

От постоянных обстрелов животное испытывало сильный стресс

В Московском зоопарке спасают ещё одного медведя. На этот раз бурого. Накануне его эвакуировали в столицу из ЛНР. От постоянных обстрелов косолапый стал испытывать сильнейший стресс. Что чуть не привело к инсульту.

Обед у этого медведя - как в лучших ресторанах. Тут тебе и основное блюдо - мясо на косточке, которой и после трапезы можно найти применение - например, задумчиво обгладывать. И даже гарнир - кочан салата. Его, правда, косолапый, очевидно, припас на потом. Чуть потыкался в него мордой и понял, что становиться вегетарианцем пока не время. А совсем отказываться от гостинцев тоже, видимо, постеснялся. Новое место жительства воспринял с энтузиазмом. Владения уже по-хозяйски обошёл. Даже с соседями познакомился - правда, только через решётки.

Медведь по кличке Гром всю свою жизнь - а это, на секундочку, 16 лет - прожил на территории Луганской народной республики. 10 из них - на Кременском пивном заводе, где был своего рода талисманом. Переезжать сам никуда не планировал. Пока неожиданно не оказался в зоне боевых действий.

От постоянных обстрелов животное начало испытывать сильнейший стресс. Взрывы и грохот чуть не спровоцировали у Грома инсульт - хоть медведь и прятался во время бомбёжки в импровизированной берлоге. Выжил дикий зверь только благодаря российским военным и представителям местной народной милиции, которые подкармливали косолапого.

Когда обстановка в Кременной вновь стала накаляться, настрадавшегося медведя решили эвакуировать в безопасное место. Для этого пригласили специалистов Московского зоопарка. Миссия оказалась непростой. 500-килограмовое животное сначала ввели в сон. Затем поместили в специальную клетку-переноску. До границы машину сопровождала народная милиция республики. Гром многочасовую дорогу перенёс достойно.

"Достаточно упитанный. Конечно, он перенёс стресс, потому что медведь никогда не ездил в клетке в замкнутом пространстве. Но в данный момент у него есть большая проблема с зубами. То есть, зубы надо чинить практически все. Все 4 клыка надо будет лечить", - рассказал главный ветеринарный врач Московского зоопарка Дмитрий Егоров.

Лечить животному зубы придётся в несколько этапов - процесс небыстрый. Да и записывать Грома к звериному стоматологу можно будет только после того, как медведь окончательно освоится на новом месте.

"После того, как медведь придёт в себя, мы проведём ему вакцинацию и все необходимые обследования. А пока медведь будет находиться на карантине в центре воспроизводства редких видов животных", - сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Там для Грома созданы все необходимые условия. Это и полноценное питание, и круглосуточное наблюдение высококлассных специалистов.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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