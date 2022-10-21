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В Подмосковье выпал первый снег

15:14
  • пятница
  • 21 октября 2022

Он быстро растаял

Первый снег этой осени! Ночью в некоторых районах Подмосковья заметили снежинки. Жители северо- и северо-запада Московской области увидели на листве, припаркованных машинах, скамейках искрящийся белый слой. Снежков из него сделать, понятно, не получилось, зато полюбовались красотой.

Ночью подморозило, и капли дождя быстро превращались в лёгкие снежинки. Которые к утром растаяли. Сейчас в столичном регионе относительно тепло, и снега пока не предвидится. А вот с 24 октября синоптики нам обещают уже настоящие заморозки. Впрочем, до сугробов ещё далеко, отмечает "ТВ Центр".

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