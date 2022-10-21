Песков сделал заявление о точной дате завершения мобилизации

Ее пока нет

Конкретной даты завершения частичной мобилизации в России пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что 14 октября Владимир Путин заявил о завершении частичной мобилизации в течение двух недель.

"Какой-то более точной даты нет", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

Представитель Кремля также заявил, что делать выводы о ходе частичной мобилизации пока рано. По его словам, в ряде регионов она еще продолжается.

"Мы видим, что по многим параметрам ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся, давайте дождемся, когда она будет завершена уже по всей стране", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Как заявляли в Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.

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