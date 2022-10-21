Песков: вопрос увеличения срока армейской службы не обсуждается

Также в Кремле не занимались проблемой призыва в армию женщин

В Кремле не обсуждают вопрос об увеличении срока службы в Вооруженных силах России до двух лет. Нет дискуссий и о призыве в армию женщин, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь - это мнение министерства обороны. Никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было", - сказал журналистам Песков.

Представитель Кремля прокомментировал предложение некоторых сенаторов рассмотреть возможность увеличения срока службы в армии с одного до двух лет. Что касается планов по призыву в армию женщин, то таких обсуждений в Кремле также не было, приводит слова Пескова "Интерфакс".

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