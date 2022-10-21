ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сад мхов под открытом небом появился в "Аптекарском огороде"

15:11
  • пятница
  • 21 октября 2022

Специалисты высадили почти 40 видов мха

Весь этот... мох! В Аптекарском огороде создали необычный сад - прямо под открытым небом. А чтобы было лучше видно, площадку немного приподняли.

Здесь, кажется, все оттенки зелёного. Понятно, ведь высадили сразу почти 40 видов мха - со всей России. Есть очень редкие экземпляры. А вообще подобных видов живых организмов - тысячи, сообщает "ТВ Центр".

У мха нет корней и эффектных цветов, но без него природа не живет. Именно он отвечают, так сказать, "за водный баланс" экосистемы, снабжает деревья полезной органикой, заботится о кислороде. В конце концов, такие - словно плюшевые - поляны - это просто очень красиво!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Мхи в Аптекарском огороде
Мхи в Аптекарском огороде
Аптекарский огород
Аптекарский огород
Мхи в Аптекарском огороде
Мхи в Аптекарском огороде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.