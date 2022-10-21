Сад мхов под открытом небом появился в "Аптекарском огороде"

Специалисты высадили почти 40 видов мха

Весь этот... мох! В Аптекарском огороде создали необычный сад - прямо под открытым небом. А чтобы было лучше видно, площадку немного приподняли.

Здесь, кажется, все оттенки зелёного. Понятно, ведь высадили сразу почти 40 видов мха - со всей России. Есть очень редкие экземпляры. А вообще подобных видов живых организмов - тысячи, сообщает "ТВ Центр".

У мха нет корней и эффектных цветов, но без него природа не живет. Именно он отвечают, так сказать, "за водный баланс" экосистемы, снабжает деревья полезной органикой, заботится о кислороде. В конце концов, такие - словно плюшевые - поляны - это просто очень красиво!

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