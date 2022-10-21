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Глава Магаданской области отчитался о завершении мобилизации в регионе

13:40
  • пятница
  • 21 октября 2022

Из ошибок были сделаны выводы

В пятницу президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Глава региона доложил президенту о развитии своего субъекта в том числе в сфере промышленности, энергетики, строительства и здравоохранения, передает пресс-служба Кремля.

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"Я посмотрел материалы - в целом ситуация ровная. Увеличение валового регионального продукта, причем очень хорошая цифра по сравнению со многими другими регионами страны. Промышленное производство растет. Очень хорошие инвестиционные проекты, которые говорят о том, что ситуация должна быть стабильной. Сельхозпроизводство на уровне находится - с учетом климатических особенностей, это хорошо. Уровень доходов граждан выше, чем в среднем по стране", - отметил российский лидер.

Вместе с тем Путин указал на сокращение строительных показателей и на высокий уровень безработицы. В Магаданской области он выше, чем в среднем по России.

Носов, в свою очередь, отчитался о завершении частичной мобилизации в регионе.

"Прошла частичная мобилизация. Хочу сказать, что задачи, которые были перед нами поставлены, выполнены. Мы столкнулись, я думаю, как и многие, с ошибками, из которых уже сделали выводы. Надо сказать, оказывается поддержка гражданам и, главное, семьям граждан, которые ушли сегодня по призыву и по контракту. Но и в целом взаимодействие с Восточным военным округом организовано так, чтобы совместно решать все возникающие сложности и выполнять поставленные задачи", - отметил губернатор.

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