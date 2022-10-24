Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

У Овнов сместятся интересы, а Львам пора навести красоту в доме

Овны

Пока вы отдыхали, Солнце с Венерой рванули в Скорпион, где завтра ожидается новолуние. Ваши интересы сместятся на личную жизнь и деньги, будет интересно!

Тельцы

В ближайший месяц вашими приоритетами станут личная жизнь, дружба и партнерство. В этих сферах вам удастся достичь гармонии, если, конечно, вы поставите такую цель.

Близнецы

Солнце и Венера сообщают, что могут помочь вам укрепить здоровье, стать более выносливыми. Для этого нужно заботиться о себе не от случая к случаю, а ежедневно.

Раки

Сегодня дети выйдут на первый план для родителей, а творческие проекты, хобби и спорт - для всех остальных. Приятно, что вам все эти хлопоты будут не в тягость, а в радость.

Львы

У вас появится желание заняться домашними делами, навести красоту и порядок в доме. Составьте план, чтобы к Новому году добиться желаемых преобразований.

Девы

Следующие тридцать дней вы проведёте очень активно: будет много общения как вживую, так и онлайн. Вы также можете пройти курсы и научиться писать хорошие тексты.

Весы

Солнце и Венера покинули ваш знак, теперь вы - не главные в зодиаке. Но грустить будет некогда: планеты помогут вам решать материальные проблемы, включайтесь!

Скорпионы

Солнце вошло в ваш знак в компании Венеры, а значит, с днем рождения! Вот и пришло время принимать подарки и поздравления - вы это заслужили, наслаждайтесь и не думайте о проблемах.

Стрельцы

Как всегда, в конце октября - ноябре начинается период, когда представителям этого знака важно сбросить обороты. Сохраняйте силы и энергию, отказавшись от слишком сложных дел.

Козероги

Время скорректировать цели: Солнце и Венера активируют ваши амбиции и ожидания. Подумайте, где ваши зоны роста сейчас и как вам стать лучшей версией себя.

Водолеи

У вас появляется шанс сменить вид деятельности, занять более высокую позицию на работе. Удобный момент, чтобы обновить резюме, стряхнуть пыль со своих дипломов.

Рыбы

Идея о получении ещё одного образования больше не кажется несбыточной. Дерзайте! С такими помощниками, как Солнце и Венера, вы сейчас на многое способны.

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