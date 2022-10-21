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ВС России пресекли действия 20 диверсионных групп ВСУ под Херсоном

13:34
  • пятница
  • 21 октября 2022

Ликвидировано более 120 боевиков

ВС России сорвали две попытки наступления подразделений ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Также пресечены действия диверсионных групп противника, которые намеревались проникнуть в тыл российских войск, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих", - заявил генерал на брифинге.

По данным Минобороны, в результате боевых действий также было уничтожено шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей. Кроме того, высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства в районе Новой Каменки Херсонской области. 

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