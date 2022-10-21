Минобороны: подразделения ВСУ на Запорожском направлении отброшены

На Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в пятницу, что Вооруженные силы сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец в районах ЛНР и ДНР, уничтожено 25 украинских военных.

Также сообщается, что ВС России отбросили подразделения ВСУ на исходные позиции на Запорожском направлении после серии атак противника. На Николаево-Криворожском направлении были сорваны попытки проникновения в тыл до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Как добавили в ведомстве, ВС России поразили подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации на Украине.

За сутки российские войска уничтожили на Николаево-Криворожском направлении более 120 украинских военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"