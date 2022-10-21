Путин объяснил, как бороться с алкоголизацией населения

Важно развивать социальную инфраструктуру

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым обратил внимание на высокий уровень потребления алкоголя в регионе.

Как отметил глава государства, связано это с недостаточностью развития социальной инфраструктуры.

"Вы сказали также о новых спортивных объектах - нужно, на мой взгляд, уделить этому больше внимания. Это объекты культуры, объекты спорта, физической культуры. Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби - вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет", - цитирует президента пресс-служба Кремля.

Российский лидер добавил, что в целом по стране эта проблема успешно решается.

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