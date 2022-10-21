Лукашенко нашел способ перекрыть границу с Украиной

Комплекс "Миротворец" - полностью белорусская разработка

Президент Белоруссии нашел способ полностью закрыть границу с Украиной. По словам Александра Лукашенко, для этого достаточно десятка беспилотников. Белорусский лидер посетил Брестскую область, где осмотрел беспилотный авиационный комплекс "Миротворец".

"Здесь мы, конечно, лидеры в мире, и это не менее важно, чем иметь такие беспилотники, которые могут наносить удары по определенным целям. Десяток вот таких зеленых машин могут полностью закрыть южную границу нашей страны с Украиной от беспилотников и других воздушных целей", - сказал Лукашенко.

Комплекс "Миротворец" - полностью белорусской разработки и производства. Лукашенко подчеркнул, что все системы доработаны и работают неплохо, поражены все цели. Белорусский лидер отметил, что спрос на комплекс "Миротворец" уже большой, он был высоким еще до начала СВО на Украине, передает БелТА.

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