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Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

14:12
  • пятница
  • 21 октября 2022

По словам турецкого лидера, "в мире не должно быть проигравших"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшее время.

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"Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для диалога, чем в прошлом. Посмотрим, какой результат дадут телефонные переговоры, которые мы будем проводить в ближайшие дни, выслушивая обоих лидеров", - цитирует Эрдогана газета Hürriyet.

Как добавил турецкий лидер, он надеется организовать встречу Путина и Зеленского.

"Я верю, что в мире не будет проигравших", - заключил Эрдоган.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ЛДНР и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей.

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
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