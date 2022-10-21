Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

По словам турецкого лидера, "в мире не должно быть проигравших"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшее время.

"Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для диалога, чем в прошлом. Посмотрим, какой результат дадут телефонные переговоры, которые мы будем проводить в ближайшие дни, выслушивая обоих лидеров", - цитирует Эрдогана газета Hürriyet.

Как добавил турецкий лидер, он надеется организовать встречу Путина и Зеленского.

"Я верю, что в мире не будет проигравших", - заключил Эрдоган.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ЛДНР и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"