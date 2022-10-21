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Задержанный в Италии Усс отказался от экстрадиции в США

14:42
  • пятница
  • 21 октября 2022

Защита просит перевести россиянина под домашний арест

Задержанный по запросу США россиянин Артем Усс отказался от экстрадиции в США. Сын губернатора Красноярского края Александра Усса был задержан в Италии, где и прошло первое заседание суда. Защитник гражданина России, президент Союза адвокатов Милана Виничо Нардо, ходатайствует о переводе клиента под домашний арест.

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"Сегодняшнее заседание было посвящено именно идентификации личности. Затем его спросили, желает ли он быть экстрадирован. Мой клиент отказался", - цитирует защитника ТАСС.

Уточняется, что в США Уссу предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в случае экстрадиции россиянину может грозить до 30 лет тюрьмы. Однако материалы пока не поступили итальянским судебным властям. Запрос об экстрадиции должна сформулировать прокуратура, рассматривать его будет апелляционный суд, процесс может растянуться на полгода.

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