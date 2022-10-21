Россия будет круглосуточно мониторить Северный полюс

Это позволит повысить точность прогнозирования метеорологической обстановки и космической погоды

Глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил, что в 2023 году после запуска очередного космического спутника Россия будет круглосуточно мониторить ситуацию над Северным полюсом.

Как уточнил Шумаков, благодаря запуску космического аппарата "Арктика-М" N1 в феврале 2021 года у Росгидромета появилась возможность получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и подстилающей поверхности по всему Арктическому региону. После запуска второго аппарата наблюдения с высокоэллиптических орбит над Северным полюсом можно будет осуществлять уже круглосуточно через каждые 15 минут.

Устройства будут проводить детальные наблюдения с высоким пространственным разрешением за ледяным покровом независимо от условий облачности и времени суток.

"Реализация данных планов позволит Росгидромету повысить точность прогнозирования метеорологической обстановки и космической погоды и более эффективно обеспечивать потребителей по Севморпути", - отметил спикер (цитата по "Интерфаксу").

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