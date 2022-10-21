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"Ну кому хочется сегодня помереть": Лукашенко о Третьей мировой

15:20
  • пятница
  • 21 октября 2022

Президент Белоруссии поручил увеличить объемы модернизации танков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир как никогда близок к началу Третьей мировой войны.
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"Но я не верю, что Третья мировая война будет. Потому что опасность в том, что Третья мировая война приведет к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть", - цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Лукашенко также поручил увеличить объемы модернизации танков и выразил уверенность в том, что республика располагает образцами вооружений, необходимых для защиты границы с Украиной от беспилотников и других воздушных целей.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что рожденный в Киеве проект "гарантий безопасности" - пролог к Третьей мировой войне и к апокалипсису.

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