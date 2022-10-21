Лукашенко заверил в отсутствии планов закрывать границу

Мир открыт и взаимосвязан, заявил белорусский лидер

Белоруссия полностью обеспечивает свою безопасность и не намерена закрывать границы. Такое заявление в пятницу, 21 октября, сделал белорусский президент Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что "мир очень открыт, взаимосвязан". Лукашенко заявил, что "террористы, если они и будут атаковать нас, они не будут ходить прямо: у них давно определены пути".

Однако Белоруссия справляется с обеспечением своей безопасности и без закрытия государственных границ, подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии заверил, что "будем стараться справиться", сообщает БелТА.

При этом ранее Лукашенко заявлял, что у Белоруссии имеется способ "полностью закрыть южную границу нашей страны с Украиной от беспилотников и других воздушных целей". Такой комментарий белорусский лидер дал после посещения Брестской крепости, где осмотрел беспилотный авиационный комплекс "Миротворец".

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