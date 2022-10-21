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В Госдуме назвали число призванных в рамках частичной мобилизации

15:37
  • пятница
  • 21 октября 2022

До достижения контрольного показателя осталось 14%

Количество граждан России, призванных в ряды Вооружённых Сил в рамках частичной мобилизации, достигло 260 тысяч человек. Об этом в пятницу, 21 октября, рассказала председатель думского комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

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Депутат напомнила, что заместитель министра обороны России Николай Панков во время закрытого обсуждения в Госдуме 19 октября "назвал, что на сегодняшний день из 300 тысяч мобилизована 251 тысяча".

По словам Останиной, цифра изменилась — мобилизовано уже 260 тысяч россиян.

Соответственно, "осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%", цитирует парламентария ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о ходе частичной мобилизации пока рано. По его словам, в ряде регионов она еще продолжается. Официальный представитель Кремля призвал дождаться полного завершения частичной мобилизации по всей стране.

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