США пригрозили Турции санкциями за контакты с Россией

Запад возмущен превращением Турции в транзитный хаб

Запад возмущен превращением Турции в транзитный хаб. После решения Анкары разрешить с марта параллельный импорт в Россию многие российские компании открыли здесь свои представительства.

"За первые 8 месяцев этого года число компаний с российским капиталом, созданных в Турции, увеличилось в четыре раза в годовом исчислении… По данным Института статистики Турции, за 9 месяцев этого года экспорт в Россию вырос на 43% и превысил 5 миллиардов долларов. Импорт из России в Турцию вырос почти на 125% и превысил 45 миллиардов долларов", - пишет газета Dünya со ссылкой на источники в Анкаре.

По данным издания, накануне Турцию посетила делегация правительства США. На встрече с турецкими бизнесменами американские представители предупредили: в отношении тех, кто работает с компаниями с 75-процентным российским капиталом и с российскими олигархами, могут быть введены различные санкции. Отмечается, что против турецких грузовиков в логистике уже начали применяться нетарифные барьеры, чтобы замедлить поток товаров в Россию.

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