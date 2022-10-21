Взрывы прогремели в Киевской области и Николаеве

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Взрывы гремят в Николаеве и Киевской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ

Ранее украинские власти сообщили о воздушной тревоге в Киевской, Черкасской, Черниговской, Ровненской, Полтавской и Ивано-Франковской областях. Такие же сообщения появились в Telegram-каналах главы Николаевской области Виталия Кима и руководителя Кировоградской областной администрации Андрея Райковича.

ВС России с 10 октября наносят удары по объектам критической инфраструктуры на Украине. В стране введен режим экономии электроэнергии. Тем временем украинские военные признались американским журналистам, что у ПВО заканчиваются ракеты.

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