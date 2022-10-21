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Власти Запорожья допустили теракты ВСУ на Днепровской и Каховской ГЭС

15:55
  • пятница
  • 21 октября 2022

Днепровская ГЭС заминирована "как минимум в трех местах", заявили в администрации региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут организовать теракты на Днепровской и Каховской гидроэлектростанциях, чтобы отвлечь союзные силы на помощь местному населению. Такое заявление в пятницу, 21 октября, сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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По словам чиновника, Днепровская ГЭС заминирована "как минимум в трех местах". Рогов рассказал, что бывший гендиректор Запорожской АЭС на допросе признался, что Служба безопасности Украины затребовала данные о том, что будет с Запорожской АЭС, если Днепровская ГЭС будет взорвана.

Рогов предупредил, что ДнепроГЭС выше и больше по объему воды, поэтому в случае реализации сценария ВСУ "нижняя часть Запорожья будет разрушена и затоплена, а это сотни тысяч человек".

Кроме того, "нет сомнений, что они готовят террористический акт в отношении Каховской ГЭС, потому что, если включился весь механизм пиара, все вбросы на уровне международных площадок", цитирует Рогова ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинские националисты атаковали переправу в Херсоне после того, как власти Херсонской области начали эвакуировать жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Такое решение было принято из-за участившихся обстрелов и возможном разрушении плотины Каховской ГЭС, что может привести к затоплению территорий.

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