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У британского парламента задержали мужчину с ножом

15:51
  • пятница
  • 21 октября 2022

Полицейские применили электрошок

Полиция Лондона задержала у здания британского парламента вооруженного ножом мужчину, передает ТАСС со ссылкой на Скотленд-ярд.

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Произошло это в пятницу около 11:50 (13:50 по Москве).

"В центральной части района Вестминстер был замечен мужчина, поведение которого было странным. Он был остановлен сотрудниками полиции в районе Миллбэнк", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов при задержании применили электрошок.

Ранее премьер Британии Лиз Трасс объявила об уходе в отставку на фоне рекордно низких рейтингов. Преемник будет выбран в течение недели. СМИ пишут, что самым вероятным сменщиком Трасс является тот, кого сменила она, - Борис Джонсон.

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