Методички Киева рассчитаны на западного потребителя

Бурный восторг и издевательства в российском сегменте сети вызвало заявление специального представителя ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамилы Паттен на тему виагры. Которую якобы выдают российским солдатам для того, чтобы они насиловали украинок. Самый цензурный комментарий - неужели на Украине теперь все так плохо с панночками, что без виагры уже никак?

Но смех смехом, а на Западе во всю эту чушь верят. Даже после заявлений украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о том, все изнасилования она выдумала. Ее, кстати, за это даже уволили, хотя она так старалась.

И верят во многом потому, что методички, по которым сейчас ЦИПсО и их британские надзиратели создают фейки, рассчитаны именно на западного потребителя. Чаще всего не умеющего критически осмыслять действительность, пока она уже не ворвется прямо в их дом. Тем более что и методички проверенные, не менялись они, похоже, со времен Йозефа Геббельса.

Для украинских пабликов слова про виагру от Прамилы Паттен - как бальзам на душу. Мол, мы же давно говорили, что эти орки с востока - нелюди.

"Суть сказанного П.Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией "независимой международной комиссии по расследованию на Украине", которые, по ее же словам, проверить сложно. Иначе говоря, перед нами опять классическое "хайли лайкли", только на этот раз на уровне извращенной фантазии", - отметила представитель МИД России Мария Захарова.

Правда или неправда - неважно. Главное заявить. Погромче, чтобы все услышали. Современная пропаганда отлично усвоила уроки истории. Учителя были талантливые в вопросах промывания мозгов.

"Как в свое время доказывал Геббельс, надо что-то громко сказать. А лучше - выкрикнуть. Пока разберутся - сработает. Вот так сегодня и происходит по многим позициям, которые обыгрываются, на которых фактически спекулирует современная украинская пропаганда", - отметил Сергей Засорин, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ.

Пауль Йозеф Геббельс - министр народного просвещения и пропаганды Германии. Человек, который руководил всеми средствами массовой информации и вообще всей немецкой культурой в период Третьего рейха. Это, по сути, был человек, благодаря которому немцы свято верили: все во благо. Удивительно, как пропаганда смогла изменить сознание людей.

"Была придумана и реализована программа политическая: предательский удар в спину, нанесенный евреями и коммунистами. Соответственно, для того чтобы Германия снова стала Германией, необходимо избавиться вот от этих двух вражеских германскому обществу типов", - указал публицист Армен Гаспарян.

В октябре 1944 года в Неммерсдорфе, сейчас это село Маяковское Калининградской области, были убиты порядка 30 человек из числа мирных жителей. Как утверждали немецкие СМИ, в период недолгого нахождения в деревне частей Красной армии. Пока те не отступили. Привезенным из Берлина журналистам тогда показали тела расстрелянных людей, в том числе детей. Газеты красочно рассказали немцам о ярости советских бестий - так называлась одна из статей в газете "Фёлькишер Беобахтер". В ней неожиданно возникли еще и шестьдесят изнасилованных и убитых немок. Это первый случай, когда в пропаганде Третьего рейха начали использовать миф о том, что советский солдат - насильник.

В Германии эффект был ошеломительный. Солдат Красной армии считали нелюдями, которых нужно истреблять вместе с семьями.

Буча. Тела убитых, лежащие на улицах. Просто толпы журналистов, которых привез лично Владимир Зеленский. Сходство с Неммерсдорфом - до мелочей. В обоих случаях никто даже не стал идентифицировать тела погибших. Но зато приговор вынесен. Без суда и следствия. Потому что, как учил Йозеф Геббельс, для достижения эффекта от пропаганды все средства хороши. И слова должны воздействовать на чувства людей, а не их разум.

"Сразу как только российские оккупанты отступили из Бучи, нам стало известно о 25 случаях насилия над девушками и женщинами в возрасте от 14 до 24 лет. Эти девушки рассказывали, как эти рашисты, насилуя их, говорили им: мы будем насиловать вас до тех пор, пока вам не будет страшно от мысли о мужчине", - заявила Денисова.

Когда Запад потребовал доказательств, она призналась, что все придумала. Вообще, миф о "советских солдатах-насильниках" был создан в Третьем рейхе, чтобы напугать население, заставить его вести борьбу до конца. Затем миф был восстановлен англосаксами, которые вели информационную войну против СССР. Теперь вот опять. Ничего нового. В 1942 году по Германии и странам, захваченным нацистами, провезли выставку под названием "Советский рай". На ней показывали, как якобы живут люди в Союзе. Экспонаты - деревянные лачуги с соломенными крышами. Много постановочных фотографий, на которых роль обычных людей играли узники концлагерей. Нацистская пропаганда всеми силами пыталась показать убогость жизни в России. И что доблестная немецкая армия сражается, не иначе, с самими силами зла - степными подонками, как писал Геббельс.

Впрочем, русских расчеловечивали еще до начала Великой Отечественной. В немецком документальном фильме рассказывали о жизни в бывшем польском Лемберге, который после раздела Польши вошел в состав СССР и стал Львовом. Упор сделан на то, как советские солдаты отбирали у местных жителей жилье и личные вещи.

"Я уже не помню, кто первый назвал Российскую Федерацию Мордором. Ну, соответственно, Минску достался титул Изенгарда. Ну и население вот так по Толкину таким образом обзывали", - продолжил Гаспарян.

Как когда-то в Германии, так и сейчас на Украине во все это верят. Потому, как утверждал и был прав Геббельс, чем чудовищней ложь - тем она правдоподобней. И самое главное в пропаганде - это ее эффект.

"Когда в целом вот эта вот неудовлетворенность, раздраженность, ненависть к тому состоянию, в котором сегодня оказалось украинское общество из-за политики режима, сегодня обращается на другого врага. Во всех грехах тяжких обвиняемся мы. С нами надо свести счеты. Московские кайданы разорвать - кандалы, оковы. Украина заживет спокойно, вольно и счастливо. На людей пока это действует", - обратил внимание Засорин.

Был такой человек в нацистской Германии. Звали его Юлиус Штрайхер. Главный редактор газеты "Штюрмер", штурмовик. С его подачи в период расцвета национал-социализма были предложены всевозможные издевательства над евреями, в том числе плевки и пощечины. А потом, когда появились отряды боевиков, неугодных начали ловить и бросать в мусорные контейнеры. И еще сверху чем-нибудь посыпать или обливать.

На Украине сегодня так проходит люстрация. К слову, Штрайхер сам никого не пытал и не убивал. Он просто выпускал газету. Однако в Нюрнберге решили, что пропаганда войны и геноцида не делает издателя менее виновным, чем других подсудимых. Преступления не могли бы произойти без непрерывной пропаганды нацизма. Поэтому Штрайхер был повешен по приговору суда.

Дмитрий Гусев, Елена Мекертычева, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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