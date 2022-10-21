"Олигархи сказали уничтожить Россию": что важно знать о выборах в Конгресс

В стане демократов наметился раскол

Восемнадцать дней осталось до во всех отношениях судьбоносных выборов в Конгресс США. И если за Сенат и демократам, и республиканцам придется сражаться, и серьезно, то Палату представителей, по данным всей на редкость в этом вопросе единодушной американской прессы, демократы потеряют. И даже этого будет достаточно для вполне себе серьезных изменений в американской политике. А уж если падет и Сенат, то изменения будут поистине тектоническими.

Вот хотя бы заявление Кевина Маккарти, лидера республиканцев в Палате представителей США. Он сказал, что в случае победы его партии помощь Вашингтона киевскому режиму будет ограничена. Что максимально приветствуется народонаселением, которое предпочло бы, чтобы деньги тратили на них, а не на далекую и никому не нужную Украину.

В общем, демократы в большинстве своем понимают, какая над ними нависла катастрофа, и вполне ожидаемо часть из них побежала с тонущего корабля.

Сладкоежка Джо Байден, громко чавкая перед журналистами мороженым, то ли от переизбытка глюкозы, то ли, как обычно, из-за прогрессирующей деменции заявил, что экономика США сегодня "чертовски сильна" и о ней не стоит волноваться, другое дело - весь остальной мир.

"Меня не беспокоит сила доллара. Меня беспокоит остальной мир. Наша экономика чертовски сильна. Инфляция во всем мире выше, чем в Америке. Так что проблема заключается в отсутствии экономического роста и грамотной политики в других странах, а не столько в нашей", - сказал Байден.

А вот если верить данным Министерства труда США, инфляция в стране в этом году побила антирекорд за последние 40 лет. И сейчас она - больше 8%. Причем цены ежемесячно приблизительно на 1% поднимаются буквально на все, начиная от продуктов питания, медицинского обслуживания, аренды жилья и заканчивая бензином, электричеством и газом.

"Фондовый рынок стремительно падает - а от этого зависит и ваш пенсионный счёт. Инфляция в стране поднялась до рекордных значений. А Джо Байден сейчас утверждает, цитирую: "Если республиканцы в конгрессе добьются своего, цены вырастут, а инфляция ухудшится. Все так просто". Правда? Давайте, давайте, расскажите нам, как же это работает. Больная логика", - обратил внимание Такер Карлсон, ведущий Fox News.

То, что больной логикой заражена буквально вся Демократическая партия, подтвердила уже ее бывший член, экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард. Она назвала Демократическую партию элитарной клиникой, в которой давно нет демократии и в которой о внутренней политике действительно никто не думает, потому что, как и положено душевнобольным, там все сосредоточены только исключительно на глобальных вопросах.

"Вместо того чтобы отстаивать мир, благополучие, безопасность и свободу американского народа, очень уж многие вашингтонские политики из демократической партии проявляют себя как разжигатели войны, которые прислуживают военно-промышленному комплексу. Именно это мы сейчас наблюдаем на примере президента Байдена и высокопоставленных членов Конгресса - их решения подталкивают нас все ближе к ядерному холокосту", - указала Габбард.

Причем сегодня не только она пытается объяснить рядовым американцам, что весь мир оказался на грани ядерной войны именно из-за политики Байдена и его администрации. Несколько дней назад даже любимчик демократов Барак Обама публично дал Байдену совет, как избежать самого страшного завершения конфликта на Украине: "Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО. Важно понимать, где заканчивается защита и начинается нападение и как мы справляемся с этим. Это то, на что мы должны обратить внимание".

По сути Обама повторил недавние слова Дональда Трампа о том, что ладить с Россией - лучше, чем воевать. Увы, но ни Трампа, ни даже Обаму демократы, которые, дорвались до власти, слушать не хотят. Так, на этой неделе глава американского Госдепа Энтони Блинкен опять заявил, что наводить порядок в мире может и должна исключительно Америка: "Для США выбор таков - если мы не будем участвовать в установлении порядка, то эту роль станет играть кто-то еще. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы проявлять активность, выступать лидером. В этом соперничестве за то, как будет выглядеть этот новый период, мы применяем все доступные нам средства".

Какими именно средствами Америка обычно пользуется - ни для кого не секрет. Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия - это лишь последние страны в огромном списке военных конфликтов, которые были развязаны именно Америкой. И в Вашингтоне все это называют наведением порядка. В общем, судя по настрою Блинкена, понятно, что ни компромиссы, ни уже тем более жизнь в многополярном мире администрация Байдена даже обсуждать не собирается.

Ну а главным проповедником здравого подхода стал лидер республиканского меньшинства Палаты представителей США Кевин Маккарти - и это при том, что он точно не является поклонником России. Просто Маккарти сумел правильно расставить приоритеты – между благосостоянием Америки и бесконечно-многомиллиардным финансированием Украины: "Полагаю, нас ждет рецессия и мы не будет выписывать Украине незаполненные чеки. Это не бесплатный карт-бланш. Когда люди видят рост цен на продукты в размере 13%, удвоение счетов за электроэнергию и коммунальные услуги, то Украина - последнее, о чем вы думаете".

В Киев уже отправлено более 60 миллиардов долларов. Многие представители Республиканской партии даже предлагают сделать Украину 51-м штатом США, чтобы хотя бы платила налоги. Но вот простым американцами вовсе не до шуток. Если верить опросам, такие непредвиденные расходы им сильно не нравятся. И если бы это не было правдой, то вряд ли бы республиканцы использовали антиукраинские лозунги в предвыборной кампании в Конгресс. Все же ставки слишком высоки.

"Если республиканцы победят общим количеством на национальном уровне, если вдруг у них будет большинство в Конгрессе, это значит, они могут остановить любую деятельность Белого дома. У них будет такое право, такая мощь", - объяснил Джон Вароли, политический аналитик из США.

Единственный нюанс: чтобы мощь республиканцев смогла не просто остановить Байдена, но и еще заставить его изменить свой политический курс, большинства в Конгрессе недостаточно. Тут еще нужна поддержка глубинного государства, того самого вашингтонского болота, которое хотел осушить Трамп, но не смог.

"Это частная группа, в которой собираются все олигархи Америки, которые интересуются внешней политикой. Это именно такие структуры вместе с ВПК, спецслужбами - это они делают нашу внешнюю политику. Даже не Белый дом. Конгресс и Белый дом просто ставят штамп. Они и дальше будут поддерживать Украину. Олигархи сказали - надо уничтожить Россию", - продолжил Вароли.

Приказ понятен. Только как говорят даже американские военные, эта операция против России обречена на провал. Например, бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что проигравшие в украинском конфликте известны уже сейчас - это Киев и Вашингтон.

Еще американские политологи считают, что украинский конфликт если и будет остановлен за столом переговоров, то только после возвращения в Белый дом Трампа. То есть надо либо ждать еще два года, либо в случае победы республиканцев на ноябрьских выборах в Конгресс устраивать Байдену импичмент, тем более что его рейтинг одобрения стремится вниз с такой же скоростью, как и инфляция вверх. Ну а наметившийся раскол в Демократической партии поспособствует досрочной отправке дедушки Джо на пенсию.

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симонович, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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