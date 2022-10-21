В Госдуме пообещали отсрочку ожидающим двойню отцам одного ребенка

По общему правилу отсрочку предоставляют отцам троих и более детей

Отец одного ребенка, супруга которого находится на сроке беременности более 22 недель двойней, может рассчитывать на отсрочку от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 21 октября, рассказала глава думского комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Парламентарий отметила, что "здесь уже вступает в силу человеческий фактор, потому что в регионах возглавляют мобилизационные комиссии губернаторы". При наличии справки от гинеколога о том, что в семье ожидается рождение двойни, "понятно, что это семья, где трое детей уже".

Останина подчеркнула, что таких семей немного, и призвала в подобных случаях обращаться в профильный комитет Госдумы. Депутат пообещала, что "немедленно сама обращусь и вмешаюсь".

Кроме того, депутат рассказала, что увидела готовность к диалогу по таким вопросам у заместителя министра обороны Николая Панкова и у начальника Главного организационно-мобилизационного управления Евгения Бурдинского, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что более 9,5 тыс. многодетных отцов отозваны из воинских частей, решения об их мобилизации отменены. Политик напомнил, что мужчины, имеющие трех и более детей, освобождены от частичной мобилизации. Володин призвал призывные комиссии руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба, а также пообещал, что контроль со стороны депутатов Государственной думы будет обеспечен.

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