Пленные рассказали о применении наркотиков в рядах ВСУ

Не считаясь с потерями, противник пытается наступать сразу с нескольких направлений

В Донецке сегодня не стихают взрывы от украинских снарядов. К этому моменту известно о двух погибших мирных жителях. Прямым попаданием повреждено здание школы. Еще четыре человека - в их числе журналисты - стали жертвами ночного артиллерийского удара ВСУ по переправе в Херсоне. Большинство пострадавших - всего их 15 - это тоже работники СМИ. В нашем Минобороны рассказали об уничтожении за сутки в регионе порядка 20 диверсионных групп противника, которые пытались зайти с тыла.

Женщины, журналисты, дети. Именно они подверглись подлому ночному удару украинских боевиков по переправе через Днепр в Херсоне. Погибли четыре человека. Из них два репортера. В том числе журналист и продюсер Олег Клоков. Он специально приехал в начале октября развивать местный телеканал "Таврия". Еще три члена съемочной группы тяжело ранены.

Украинские каратели выпустили 12 американских ракет Himars. 11 из них были сбиты ПВО. Одна упала в районе Антоновского моста. Есть информация о том, что боеприпасы каким-то образом еще и доработали, превратив в запрещенные кассетные. Начинили осколочными элементами для большего поражающего эффекта. Наши спецслужбы также проверяют информацию о том, что реактивной установкой управляли украинцы, прошедшие военную подготовку в Германии.

Тот, кто отдал приказ обстрелять, не мог не знать, что эта переправа используется исключительно для эвакуации гражданских. Точно так же фашисты атаковали мирные караваны, идущие по Ладожскому озеру из блокадного Ленинграда. Один выстрел HIMARS стоит 150 тысяч долларов. Минутный залп из шести ракет - под миллион. Каждое свое действие с дорогими американскими РСЗО Киев согласовывает с Вашингтоном. Добро на уничтожение мирных жителей Херсона было получено сверху.

"Люди, помните, что нацисты в лице американцев, европейцев, которые сегодня организовали фактически этот весь процесс, НАТО, будут обстреливать. Херсон будет держаться до последнего. И, поверьте, сдавать никто город не собирается. На подступах к Херсону пока ситуацию стабильная. Никаких контрнаступлений не наблюдается. Хотя мы ожидаем и готовы отражать любые атаки", - сообщил Кирилл Стремоусов, заместитель главы администрации Херсонской области.

Власти Херсонской области пообещали жесткий ответ на обстрел переправы. В пятницу днем стало известно о том, что в районе Новой Каховки высокоточным ударом союзная армия уничтожила ангар с военной техникой иностранного производства. Также российская авиация и артиллерия поразили подразделения украинских боевиков и иностранных наемников в восьми пунктах их размещения. Уничтожены два склада боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива для военной техники.

"Кроме того, предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей", - рассказали в Минобороны России.

Не считаясь с потерями, противник пытается наступать сразу с нескольких районов. Киеву во что бы то ни стало нужно оправдывать получаемые транши. Отражены попытки продвинуться вперед на Краснолиманском, Николаево-Криворожском и Запорожском направлениях. Однако ресурс украинских националистов сильно ограничен. Потери несут огромные. Боевой дух поддерживают с помощью запрещенных веществ. Об этом рассказывают пленные: "Выпивали больше. Наркотики, когда диверсионные группы выходили, принимали. Амфетамин".

Это видео снято с камеры беспилотника. Бойцы легендарного батальона "Спарта" в ходе успешного боя не только уничтожили вражескую группировку, но и взяли пленного. Его показания станут ценным свидетельством преступных действий нацистского режима.

Лилия Акиньшина, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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