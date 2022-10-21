Рейтинг Макрона рухнул до рекордно низких показателей

В Великобритании же продолжается круговорот премьеров-неудачников

США пригрозили Турции санкциями за торговлю с Россией. Американская делегация посетила Анкару и предупредила местных бизнесменов о возможных ограничительных мерах. Вашингтон готов наказывать всех, кто идет не в ногу с ним. Вот уже и в отношении миллиардера Илона Маска готовят проверки из-за его активности в интернете. Неполиткорректной, с точки зрения Белого дома. Ну а в Брюсселе сегодня нашли применение замороженным российским активам.

Второй день в Брюсселе бурно спорят, как же Европе преодолеть энергетический кризис. План, предложенный Еврокомиссией, отправили на доработку. Впрочем, уже известно, что идеи о совместных закупках газа и потолке цен Венгрия, к примеру, считает самоубийственными. А потому заранее выторговала для себя исключения. Иначе, как выразился премьер-министр Виктор Орбан, его страна рискует остаться с носом. Так как потеряет все контракты с Россией.

Сегодня в центре внимания Брюсселя - также помощь Украине. Премьер-министр Эстонии выступает с "гениальным" предложением - украденные у России активы направить в Киев для борьбы, конечно же, с Владимиром Путиным.

Западные СМИ при этом все чаще обращают внимание на раскол внутри Евросоюза. Агентство Bloomberg, к примеру, публикует интервью с Марио Драги, уходящим премьер-министром Италии. А тот, мало уже обремененный обязательствами, вдруг говорит правду: экономика блока - в рецессии, отмечается фрагментация рынка, и в этих условиях разногласия крайне опасны.

При этом Европе, конечно, еще очень далеко до осознания, что вовсе не Россия состязается с ней, а США, пытающиеся одновременно ослабить и Москву, и Старый Свет. Для того в Вашингтоне и делают все, чтобы разорвать любые связи между вчерашними партнерами. Украинский конфликт здесь как нельзя кстати. А потому, по американской логике, должен продолжаться как можно дольше. И вот уже демократы, явно предчувствуя поражение на предстоящих выборах в Конгресс, подстилают соломку.

"Конгрессмены США намерены выделить Украине крупный пакет финансовой помощи в размере 50 млрд долларов, которого бы хватило на весь следующий год", - пишут СМИ.

При этом всех, кто высказывает альтернативную позицию по Украине, демократы готовы подвергать натуральным репрессиям. Американские СМИ пишут, что Белый дом задумался о проверке сделок Илона Маска после его высказываний о мирных переговорах и нежелании оплачивать спутниковый интернет для ВСУ. По мнению чиновников, предприниматель демонстрирует все более дружественную позицию в отношении России, а это ни много ни мало госизмена.

Маск, впрочем, действительно регулярно подбрасывает дрова в костер. Его сегодняшний диалог с Дмитрием Медведевым в соцсети обсуждает полмира.

Медведев: Пока-пока, Лиз Трасс, мои поздравления латуку.

Маск: Отличный троллинг, если по-честному. Кстати, как там в Бахмуте?

Медведев: Увидимся в Москве в День Победы!

Нетерпимы к несогласным и в Европе. Показательная история случилась в Испании. Группа футбольных болельщиков отправилась на матч своей любимой команды "Атлетик Бильбао". Заодно молодые люди решили поддержать и жителей Донбасса, 8 лет страдающих от агрессии Киева. На трибуне они подняли Знамя Победы и флаг ДНР. Но продолжалась акция недолго. "Свободный" мир во всей красе.

А вот у кого повод для стыда действительно есть, так это у европейских политиков и чиновников, которые, беспрекословно выполняя приказы США, доводят экономику своих стран до ручки. В итоге во Франции рейтинг одобрения действий президента Макрона рухнул уже до рекордно низких 36% процентов. В Великобритании продолжается круговорот премьеров-неудачников. Дошло до того, что тори, судя по свежим опросам, после отставки Лиз Трасс готовы вернуть на пост Бориса Джонсона.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"