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Шойгу провел переговоры с главой Пентагона

16:15
  • пятница
  • 21 октября 2022

Об этом сообщили в российском Минобороны

Министерство обороны России сообщило, что 21 октября состоялись телефонные переговоры главы ведомства Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина.

Пентагон назвал число переданных Киеву ракет и снарядов
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"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", - уточнили в министерстве.

Дополнительных подробностей не приводится.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей.

Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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