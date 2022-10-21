Шойгу провел переговоры с главой Пентагона

Об этом сообщили в российском Минобороны
Министерство обороны России сообщило, что 21 октября состоялись телефонные переговоры главы ведомства Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина.
"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", - уточнили в министерстве.
Дополнительных подробностей не приводится.
Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей.
Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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